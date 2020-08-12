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Ди Монтедземоло сказал, что довёл «Феррари» до кризиса одним своим решением

Ди Монтедземоло сказал, что довёл «Феррари» до кризиса одним своим решением
Авто / Формула-1 0

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло объяснил причины провала результатов итальянской команды в сезоне-2020. По словам ди Монтедземоло, одной из причин стал переход на гибридные технологии в Формуле-1, который он одобрил в 2014 году.

«Я возглавлял „Феррари“, когда принималось решение о переходе на гибридные двигатели. Я согласился, потому что экологические источники энергии нужно было ввести и в автоспорте. Однако я неправильно оценил технологическое отставание Италии, в том числе и нашей компании, в гибридных технологиях. Это чужеродно для нашей культуры.

Я поздравляю тех, у кого это получилось лучше, но именно переход на гибриды стал причиной, по которым сейчас „Феррари“ должна работать на будущее», — приводит слова Луки ди Монтедземоло GrandPX.

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