Ди Монтедземоло сказал, что довёл «Феррари» до кризиса одним своим решением

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло объяснил причины провала результатов итальянской команды в сезоне-2020. По словам ди Монтедземоло, одной из причин стал переход на гибридные технологии в Формуле-1, который он одобрил в 2014 году.
«Я возглавлял „Феррари“, когда принималось решение о переходе на гибридные двигатели. Я согласился, потому что экологические источники энергии нужно было ввести и в автоспорте. Однако я неправильно оценил технологическое отставание Италии, в том числе и нашей компании, в гибридных технологиях. Это чужеродно для нашей культуры.
Я поздравляю тех, у кого это получилось лучше, но именно переход на гибриды стал причиной, по которым сейчас „Феррари“ должна работать на будущее», — приводит слова Луки ди Монтедземоло GrandPX.
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