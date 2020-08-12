Квят опубликовал фотографию с прогулки с дочерью

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят опубликовал в «Инстаграме» фотографию с прогулки с дочерью.

Фото: «Инстаграм» Даниила Квята

Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года: отвечая на вопросы подписчиков, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».



Нынешний сезон для Квята — шестой в Формуле-1. Россиянин — воспитанник программы «Ред Булл» и выступал в составе австрийской команды. В 2016 году вновь переведён в «Торо Россо» В ходе сезона-2017 Квят потерял место в коллективе и пропустил чемпионат 2018 года.



За годы карьеры Даниил трижды добивался подиумов.