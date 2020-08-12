Квят опубликовал фотографию с прогулки с дочерью

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят опубликовал в «Инстаграме» фотографию с прогулки с дочерью.
Фото: «Инстаграм» Даниила Квята
Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года: отвечая на вопросы подписчиков, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».
Нынешний сезон для Квята — шестой в Формуле-1. Россиянин — воспитанник программы «Ред Булл» и выступал в составе австрийской команды. В 2016 году вновь переведён в «Торо Россо» В ходе сезона-2017 Квят потерял место в коллективе и пропустил чемпионат 2018 года.
За годы карьеры Даниил трижды добивался подиумов.
- 12 августа 2020
-
21:29
-
21:00
-
19:56
-
19:00
-
17:47
-
16:48
-
16:26
-
15:39
-
15:23
-
13:42
-
12:57
-
12:02
-
10:44
-
09:42
-
09:04
-
08:41
- 11 августа 2020
-
23:59
-
22:55
-
21:36
-
20:58
-
19:57
-
18:56
-
17:39
-
16:28
-
14:55
-
14:15
-
13:32
-
13:05
-
11:45
-
10:50
-
10:26
-
09:14
-
08:33
-
00:46
-
00:46