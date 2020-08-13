Хорнер: «Хонда» смогла добиться прибавки, но нужно использовать это стратегически

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что мотористам «Хонды» удалось добиться прибавки в мощности силовых установок, однако пока форсированный режим не способен работать длительное время.
«Хонда» смогла добиться прибавки и заставить двигатели работать более агрессивно. Но нужно использовать это стратегически. Нет смысла пользоваться дополнительной мощностью, если ты отстаешь от лидера на десять секунд. Использовать самые мощные настройки необходимо в правильное время.
Я надеюсь, что мы сможем использовать агрессивные режимы двигателя в течение более длительного времени.
Что касается болида в целом, то я не думаю, что какая-либо из команд когда-либо понимала свою собственную машину на сто процентов. Это касается и «Ред Булл». Сейчас у нас есть чёткое понимание, в каком направлении нужно развивать болид», — приводит слова Хорнера GPblog.
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