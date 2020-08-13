Бриаторе назвал главную ошибку «Феррари» последних лет

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе выразил мнение, что главная проблема «Феррари» последних лет — нежелание выстраивать команду вокруг одного лидера.

«Есть люди, которые всегда выбирают трудный путь и идут самыми сложными дорогами. В настоящий момент это «Феррари». У «Скудерии» есть важный бизнес и впечатляющее имя – любой пилот хотел бы участвовать в гонках за них.

Но если вы посмотрите на трассу, то увидите, что команда испытывает проблемы уже много лет. За них выступали прекрасные гонщики, но они ничего не выиграли. На то есть причина. И заключается она в том, что у «Феррари» нет однозначного лидера. Из-за этого команда не движется в одном направлении.

Если три, четыре, пять человек пытаются задавать вектор, то результаты будут именно такими, как в нынешний момент. Сейчас «Феррари» — это не совсем «Феррари», — приводит слова Бриаторе GrandPX.



Ранее бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Маттиа Бинотто не справляется со своими обязанностями в «Феррари» и рекомендовал «Скудерии» заменить его именно на Бриаторе.