Тото Вольф: снимаю шляпу перед «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отдал должное соперникам из «Ред Булл» за победу в Гран-при 70-летия Формулы-1.



«Ред Булл» обыграл нас честно, я снимаю шляпу перед ними за ту работу, что они проделали. В борьбе с ними мы были явными аутсайдерами из-за пузырения шин. Теперь нам важно выяснить, что именно вызвало эту проблему, и постараться уменьшить негативное влияние. Последние несколько дней мы занимались именно этим. Но ответ получим лишь в будущем. Жаркая погода в Испании определённо усложнит нашу задачу», — заявил Вольф.



Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин при этом отметил, что его команда проиграла в предыдущей гонке вовсе не потому, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас предпочли в квалификации выбрать более мягкий тип шин.



«Мы знали, что «Ред Булл» предпочтёт начать гонку на жёстком типе. Но у нас просто не было скорости, чтобы сражаться. Нам пришлось ехать медленно, чтобы сохранить покрышки целыми. Вот так они и выиграли гонку. Независимо от того, на каком типе они стартовали, нам было чрезвычайно трудно бороться за победу», — цитирует Шовлина GPBlog.