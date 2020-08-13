Вассёр: считаю Хюлькенберга одним из самых талантливых пилотов

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что был бы рад пригласить в команду Нико Хюлькенберга.



«Говоря по правде, об этом рано говорить. Нужно всё обсудить с акционерами и понять, что мы собираемся делать дальше. Не хочу пока отвлекать команду такими вопросами. Заниматься такими вещами сейчас — не самая лучшая идея. Мы должны отыграться, потому что хотим быть привлекательными для пилотов. Не уверен, что мы можем убедить кого-то присоединиться к нам, если у команды большие проблемы.



Думаю, в паддоке сейчас неверное мнение о Нико Хюлькенберге. Считаю его одним из самых талантливых пилотов. В паддоке его талант недооценивают, но люди не правы. Знаю Нико, он выступал за нашу команду два-три сезона подряд. Побеждать всегда проще. И работать в таких условиях легче. Другое дело, когда у вас сложное начало сезона, вам нужно постепенно прогрессировать, мотивировать команду, а иногда даже брать руководство на себя, когда твой босс в отчаянии. В такой ситуации проявляются лидерские качестве, и они есть у Хюлькенберга», — приводит слова Вассёра Planeet F1.