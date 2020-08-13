Марко назвал выступление Хюлькенберга экстраординарным
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что впечатлён работой Нико Хюлькенберга на Гран-при 70-летия. Напомним, немец заменял в составе «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, заразившегося коронавирусом. В квалификации Нико показал третье время, а по итогам гонки стал седьмым.
«Выступление Нико было экстраординарным. Во-первых, не будем забывать, что у него была долгая пауза. Во-вторых, он практически не тренировался. Лэнс Стролл работал на всех сессиях, однако в квалификации он остался далеко позади Нико.
Надеюсь, Хюлькенберг найдёт себе место в Формуле-1. На данный момент это сложно, но сезон длинный. С таким достижением у него отличное резюме", — приводит слова Хельмута Марко GPblog.
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