Масса покинул команду Формулы-E Venturi Racing
Руководство команды Venturi Racing объявило о прекращении сотрудничества с вице-чемпионом мира Формулы-1 2008 года Фелипе Массой. Пресс-служба Venturi Racing распространила соответствующее заявление сразу после завершения сезона Ф-E.
Бразилец выступал в составе Venturi Racing два сезона, но так и не смог показать с коллективом сильных результатов, лишь раз поднявшись на подиум. Бразилец отметил, что в скором будущем объявил планы на будущее. Кроме того, он поблагодарил руководство команды за годы сотрудничества.
Руководитель Venturi Racing Сьюззи Вольф также поблагодарила бразильца за работу и пожелала ему успехов в будущем. Напомним, что Масса начал выступать в Формуле-E после того как завершил карьеру в Ф-1 в 2017 году.
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