Марко считает, что запрет «режима вечеринки» на моторах Ф-1 поможет «Ред Булл»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал новость о том, что ФИА может запретить так называемый квалификационный режим силовых установок для Формулы-1 непосредственно после Гран-при Испании.
«Режим вечеринки» у двигателей «Мерседеса» чрезвычайно сильный. Во время квалификации их силовая установка позволяет получить преимущество в семь десятых, а то и в секунду. В Барселоне мы не сможем подобраться близко, потому что на этой трассе есть две прямые. Но после потенциальных изменений в техническом регламенте можно будет побороться за поул в Спа», — приводит слова Марко GPblog.
Напомним, федерация хочет прописать в регламенте, что настройки производительности силовой установки, используемые командами в квалификации, должны быть такими же, как и в гонке.
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