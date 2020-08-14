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Марко считает, что запрет «режима вечеринки» на моторах Ф-1 поможет «Ред Булл»

Марко считает, что запрет «режима вечеринки» на моторах Ф-1 поможет «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал новость о том, что ФИА может запретить так называемый квалификационный режим силовых установок для Формулы-1 непосредственно после Гран-при Испании.

«Режим вечеринки» у двигателей «Мерседеса» чрезвычайно сильный. Во время квалификации их силовая установка позволяет получить преимущество в семь десятых, а то и в секунду. В Барселоне мы не сможем подобраться близко, потому что на этой трассе есть две прямые. Но после потенциальных изменений в техническом регламенте можно будет побороться за поул в Спа», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, федерация хочет прописать в регламенте, что настройки производительности силовой установки, используемые командами в квалификации, должны быть такими же, как и в гонке.

Запрет на квалификационный режим мотора в Ф-1 могут ввести уже в этом сезоне
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