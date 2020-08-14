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Квят: «Альфа Таури» могла что-то почерпнуть из прошлого, но не всё

Квят: «Альфа Таури» могла что-то почерпнуть из прошлого, но не всё
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Испании.

«Ситуация в Барселоне, безусловно, изменилась по сравнению с зимними тестами. Тогда здесь было гораздо прохладнее, даже во время прошлогоднего Гран-при было не так жарко. Это внесёт определённые трудности. Мы постараемся адаптироваться – найти ключ к настройкам. Обычная наша работа, так что всё нормально.

Важное отличие по сравнению с зимой в том, что машина получила значительные обновления с тех пор. Мы подобрали иные базовые настройки. Конечно, «Альфа Таури» могла что-то почерпнуть из прошлого, но не всё.

Можно ли сказать, что наш болид подходит любой трассе? Думаю, да. Мне хочется в это верить. Надеюсь, уик-энд в Испании это подтвердит. Почему нет? Я чувствую себя отлично. Рассчитываю на хорошую квалификацию. Если мне удастся собрать хороший уик-энд, думаю, можно показать очень сильный результат», — сказал Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

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