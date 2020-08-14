«Альфа Таури» и «Рейсинг Пойнт» разрешат «бесплатно» обновить болиды 2021 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) уведомила команды Формулы-1, что не откажется от нового правила, которое позволит «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури» получить «бесплатные» обновления в сезоне 2021 года. Об этом сообщает Motorsport.



Суть правила заключается в том, что команды должны тратить жетоны развития, если хотят модернизировать определённые узлы болидов. Но в той же директиве есть уточнение. Команды, использующие в настоящее время клиентские компоненты 2019 года, не указанные в списке, могут обновить их до спецификации-2020 в следующем году без траты жетонов.

«Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури» извлекут выгоду из правила. В настоящее время они используют клиентские детали «Мерседеса» и «Ред Булл» образца 2019 года. Речь, в частности, идёт об элементах подвески.

Команде «Хаас» в то же время придётся потратить жетоны, если она захочет модернизировать болид. Коллектив, возглавляемый Гюнтером Штайнером, уже использует актуальные версии компонентов «Феррари» на своей машине, поэтому не попадает под исключение.