«Рено»: «Рейсинг Пойнт» должны лишить всех очков за спорные Гран-при

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль настаивает на том, что очки «Рейсинг Пойнт» за гонки, после которых французский коллектив подавал протесты, должны быть аннулированы.

«Мы ожидали некой последовательности в санкциях. Для нас отправной точкой являются события, которые последовали после Гран-при Японии. «Рено» обвинили в нарушении спортивного, но не технического регламента и исключили из протокола гонки, лишив очков.

Для нас скидок не делали, так что я не понимаю, почему к «Рейсинг Пойнт» должны применять поблажки. Команду должны лишить всех очков за Гран-при, после которых мы подавали протест.

Это немного странно, что после каждого Гран-при Отмара Зафнауэра вызывают к стюардам, воздухозаборники тормозов оказываются теми же и он опять получает предупреждение. Похоже, так пройдут оставшиеся гонки, и им просто будут делать выговор.

Мы хотим ясности по этому поводу. Я не обязательно говорю, что они должны быть исключены из сезона. Но болельщикам и общественности нужно объяснить происходящее. Почему «Рейсинг Пойнт» продолжает использовать нелегальный болид, об этом свидетельствуют выносимые предупреждения, всё ещё остаётся частью чемпионата и набирает очки. Это нелепо», — цитирует Абитебуля RaceFans.



Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и € 400 тыс. за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами «Мерседеса».