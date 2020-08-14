Зак Браун ответил Зафнауэру на обвинения в плохом понимании Формулы-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал недавнее заявление главы «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнауэра, отметившего, что глава Уокинга никогда не был инженером и очень плохо разбирается в Формуле-1 — куда хуже, чем в гонках исторических автомобилей, в которых Зак принимает участие.



«Многое из того, что сказал Отмар, — правда. Я не инженер, но меня как руководителя ни разу не штрафовали даже на доллар, что уж говорить о 400 тысячах евро. И Отмар думал, что речь идёт о 7,5 очках, пока Sky не рассказал ему, что штраф другой.



Я предложу ему присоединиться ко мне в гонках исторических автомобилей. Он сейчас как раз использует в гонках историческую машину», — приводит слова функционера PlanetF1.