Смена шасси не решила проблем с охлаждением болида Сайнса

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс рассказал, что, вопреки ожиданиям, на его болиде сохраняются проблемы с охлаждением, которые были замечены ещё на Гран-при 70-летия Формулы-1. После того этапа «Макларен» заменил Сайнсу шасси, но проблема осталась и в Барселоне.



«В настоящий момент мы не решили проблему. Мы все ещё наблюдаем некоторые расхождения на двух машинах, особенно на моей: она получает меньшее охлаждение. Нам приходится сильнее раскрывать машину, что здесь серьезно влияет на время на круге. Так что мы ещё не добрались до сути проблемы.



Нам нужно продолжать поиски. Мы поменяли на машине почти всё, так что у нас начинают заканчиваться версии. Надеюсь, мы сможем-таки найти ту последнюю, ну или главную причину, которая даст нам ответ. Но пока сложно», — приводит слова Сайнса RaceFans.