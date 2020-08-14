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Квят нацелился на сильный результат в квалификации

Квят нацелился на сильный результат в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Испании, отметив, что нацеливается на серьёзный результат в квалификации.

«У нас была продуктивная пятница, мы сумели проехать довольно много кругов, несмотря на проблему с утра. Было неидеально пропустить часть первой тренировки, но мы сумели отыграть часть потерянного времени во второй практике.

Так что я с нетерепением жду возможности чисто провести субботу и добиться сильного результата в квалификации. Нам нужно поработать вечером, чтобы понять нынешнее положение нашей машины и то, как нам найти последнюю пару десятых, чтобы оказаться в борьбе за место в топ-10", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

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