Гасли не очень доволен машиной, несмотря на место в топ-10

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги свободных практик Гран-при Испании, признавшись, что не совсем доволен работой болида.

«Для нас это была позитивная пятница, мы проехали немало кругов и провели интенсивную тестовую сессию. Во второй практике нам удалось закончить в топ-10, пусть даже я всё равно чувствую, что не полностью доволен машиной. Мы не смогли получить тот баланс, который мне хотелось, в отличие от последних недель, так что я думаю, что нам нужно поработать перед субботой, чтобы улучшить баланс, прибавить в скорости и оказаться в хорошем положении перед квалификацией», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, после пяти этапов чемпионата Гасли набрал 12 очков и занимает 12-е место в общем зачёте.