В «Альфа Таури» рассказали о проблемах Квята в первой тренировке

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги свободных практик Гран-при Испании для своих пилотов, рассказав, с какими проблемами столкнулся Даниил Квят в ходе первой сессии.
«К сожалению, в первой практике на машине Даниила возникла мелкая проблема с гидравликой, которую мы смогли устранить и выпустить его на трассу, но он упустил некоторое время на трассе, из-за чего оказался в роли догоняющего.
Трасса была очень жаркой, так что оба пилота жаловались на сцепление и баланс. Мы проанализировали данные между тренировками и внесли небольшие изменения. Думаю, мы продемонстрировали шаг вперёд и сумели поднять свою конкурентоспособность. Пьер проехал хороший круг на мягких шинах, в то время как Даниил ещё может прибавить, ведь он провёл на трассе меньше времени.
Короткие серии в целом выглядели достойно, в соответствии с ожиданиями, и мы были довольны длинными сериями кругов. Так что мы настроены позитивно перед оставшейся частью уик-энда», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.
- 14 августа 2020
-
20:45
-
20:18
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:16
-
17:36
-
16:47
-
16:15
-
15:10
-
13:39
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
01:44
-
01:00
- 13 августа 2020
-
23:55
-
22:36
-
21:21
-
20:55
-
19:54
-
18:57
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
14:22
-
12:42
-
11:23
-
10:27
-
09:23
-
09:01
-
00:11