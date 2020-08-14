В «Альфа Таури» рассказали о проблемах Квята в первой тренировке

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги свободных практик Гран-при Испании для своих пилотов, рассказав, с какими проблемами столкнулся Даниил Квят в ходе первой сессии.

«К сожалению, в первой практике на машине Даниила возникла мелкая проблема с гидравликой, которую мы смогли устранить и выпустить его на трассу, но он упустил некоторое время на трассе, из-за чего оказался в роли догоняющего.



Трасса была очень жаркой, так что оба пилота жаловались на сцепление и баланс. Мы проанализировали данные между тренировками и внесли небольшие изменения. Думаю, мы продемонстрировали шаг вперёд и сумели поднять свою конкурентоспособность. Пьер проехал хороший круг на мягких шинах, в то время как Даниил ещё может прибавить, ведь он провёл на трассе меньше времени.



Короткие серии в целом выглядели достойно, в соответствии с ожиданиями, и мы были довольны длинными сериями кругов. Так что мы настроены позитивно перед оставшейся частью уик-энда», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.