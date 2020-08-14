Сеть веганских бургерных Хэмилтона будет представлена в автоспорте

Новая гоночная серия Extreme E объявила о партнёрстве с сетью веганских ресторанов Neat Burger, часть которой принадлежит пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.



Льюис — большой поклонник веганства. Недавно он сообщил, что приобщил к этому и свою собаку. Шестикратный чемпион Формулы-1 открыл сеть Neat Burger в 2019 году. Совладельцем является компания Beyond Meat, поставляющая в кафе растительную альтернативу мясу.



Основатель новой серии Extreme E и руководитель Формулы-E Алехандро Агаг надеется на плодотворное сотрудничество с бургерными Хэмилтона.



«Neat Burger разделяет те же ценности, что и Extreme E, с точки зрения экологического благополучия нашей планеты. Безусловно, считаем, что всем нам важно признать: то, что мы едим, оказывает реальное влияние на нашу планету. Рад, что будем подавать на наших гоночных мероприятиях еду, которая так хорошо соответствует нашим ценностям — лучше для Земли», — заявил Агаг.



Extreme E — новая ралли-рейдовая электрическая гоночная серия, организаторы которой надеются сделать настоящую революцию в автоспорте. На её официальном сайте ведётся отсчёт до старта первых соревнований. Сейчас до него остался 161 день.