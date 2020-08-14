Шварцман прокомментировал второе место в квалификации на этапе Формулы-2 в Испании

Пилот программы SMP Racing член гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, прокомментировал удачную квалификацию в Испании. Напомним, россиянин показал второй результат.

«Получилась достаточно жаркая сессия. Очень доволен, что улучшился. По сравнению со свободной практикой, мы сделали действительно большой шаг. Баланс машины очень хороший даже несмотря на то, что есть некоторые вещи, которые хотел бы изменить. У нас отличный темп, и обе попытки получились поступательными.

К сожалению, вторая оказалась недостаточно быстрой, чтобы завоевать поул. Конечно, вторая позиция – хорошее место для старта завтра. Здорово понимать, что у нас такое хорошее начало по сравнению с двумя непростыми неделями в Сильверстоуне. Нам надо всего лишь сконцентрироваться на хорошем старте и не совершать ошибок", — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.