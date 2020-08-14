Вандорн разбил бутылку шампанского на подиуме на церемонии празднования победы
Вчера, 13 августа, в Берлине завершился сезон Формулы-E. В последней гонке чемпионата победу одержал пилот заводской команды «Мерседеса» Стоффель Вандорн, это был его первый успех в карьере в Ф-1. Во время церемонии празднования с бельгийцем случился забавный эпизод. Он вдребезги разбил бутылку шампанского, которую хотел поставить на землю.
Соответствующее видео доступно на странице команды Формулы-E «Мерседес» в «Твиттере». Права на видео принадлежат Формуле-E.
Напомним, чемпионом Формулы-E в завершившемся сезоне стал португальский пилот Антониу Феликс да Кошта. Из-за пандемии коронавируса последние несколько этапов чемпионата прошли в столице Германии. Да Кошта завоевал титул за несколько гонок до окончания сезона.
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