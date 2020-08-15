Квят по радио назвал Латифи клоуном. Канадец ответил

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят во время пятничной тренировки остался недоволен поведением гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.
Российский пилот догнал Латифи в конце стартовой прямой за счёт слипстрима, однако канадец не пропустил его, закрыв траекторию.
«Посмотрите на этого клоуна», — сказал Квят команде по радио.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Латифи ответил на критику Квята.
«Когда понимаешь, что вы оба находитесь с большим количеством топлива, делая последовательные круги, ты имеешь полное право сохранять позицию на трассе. Так кто клоун после того, как пожаловался на это?» — написал Николас Латифи в комментариях под постом Формулы-1 в «Инстаграме».
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