Квят по радио назвал Латифи клоуном. Канадец ответил

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят во время пятничной тренировки остался недоволен поведением гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.



Российский пилот догнал Латифи в конце стартовой прямой за счёт слипстрима, однако канадец не пропустил его, закрыв траекторию.



«Посмотрите на этого клоуна», — сказал Квят команде по радио.

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Латифи ответил на критику Квята.

«Когда понимаешь, что вы оба находитесь с большим количеством топлива, делая последовательные круги, ты имеешь полное право сохранять позицию на трассе. Так кто клоун после того, как пожаловался на это?» — написал Николас Латифи в комментариях под постом Формулы-1 в «Инстаграме».