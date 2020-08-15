Феттель признал, что новое шасси пока не стало ответом на все вопросы

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от работы машины после решения команды заменить шасси перед Гран-при Испании. Немец признал, что пока получил ответы не на все вопросы.
«Есть не все ответы, которые хочется получить, но думаю, что в целом всё было более осмысленным. Пятницы всегда непростые, если пробуешь много разных вещей, как это делали мы, так что посмотрим на ситуацию в субботу, когда, надеюсь, всё будет спокойнее.
День получился смешанным. В целом темп на одном круге стал лучше. Днём у меня было чуть больше проблем с тем, чтобы „собирать“ круги. Мы должны быть на более высокой позиции, так что посмотрим, что получится сделать в субботу. Попробовали пару вещей и, думаю, теперь знаем чуть больше», — приводит слова Феттеля GPFans.
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