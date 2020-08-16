Формула-2. Испания. Вторая гонка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 16 августа, состоится спринтерская гонка шестого этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Каталунья» в Барселоне. Начало гонки запланировано на 12:10 мск.
В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов («ХВА Рейслаб»), Никита Мазепин («Хайтек») и Роберт Шварцман («Према»).
Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако из-за эпидемии коронавируса был отложен. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге».
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете, пройдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-2. Испания. Вторая гонка. Текстовая трансляция
- 16 августа 2020
-
09:00
-
02:43
-
01:11
- 15 августа 2020
-
23:54
-
22:31
-
22:13
-
22:11
-
21:55
-
21:35
-
21:17
-
21:16
-
20:11
-
19:56
-
19:46
-
19:34
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
18:59
-
18:20
-
18:07
-
17:53
-
17:29
-
17:25
-
17:17
-
17:06
-
16:05
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
14:16
-
14:15
-
13:57
-
12:44
Партнерский контент