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Тост: ожидаю, что рано или поздно Цунода сядет за руль «Альфа Таури»

Тост: ожидаю, что рано или поздно Цунода сядет за руль «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал заявление японского гонщика Юки Цуноды, который надеется завоевать место в итальянской команде Формулы-1 уже на следующий сезон. Для получения суперлицензии японцу нужно занять в Формуле-2 место не ниже четвёртого.

«Ред Булл" и «Хонда» поддерживают Цуноду, потому что он очень талантливый пилот. В прошлом году он показал свои способности в Формуле-3, а в этом сезоне лидировал в Австрии, но из-за проблем с радиопереговорами финишировал вторым. Но в прошлый уик-энд Юки выиграл гонку, потому что он постоянно улучшает свои результаты и набирается опыта. Ожидаю, что рано или поздно он сядет за руль «Альфа Таури», — приводит слова Тоста GrandPX.

Сейчас боевыми пилотами «Альфа Таури» являются Пьер Гасли и Даниил Квят.

Цунода рассчитывает получить место в «Альфа Таури» в 2021 году
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