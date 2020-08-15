Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, Квят — 12-й

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен.



Даниил Квят на «Альфа Таури» не прошёл в третий сегмент квалификации, став двенадцатым. Его напарник Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.



При этом стюарды Гран-при Испании изучат инцидент с участием Даниила Квята и Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации, за который россиянин может получить штраф.



Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,584

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,708

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,898

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,005

6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,445

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,460

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,500

9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,503

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,552



Не прошли в третий сегмент:



11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.17,168

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.17,192

13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.17,198

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,386

15. Эстебан Окон («Рено») — 1.17,567



Не прошли во второй сегмент:



16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,908

17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,089

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,099

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,532

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,697.