Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, Квят — 12-й

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен.
Даниил Квят на «Альфа Таури» не прошёл в третий сегмент квалификации, став двенадцатым. Его напарник Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.
При этом стюарды Гран-при Испании изучат инцидент с участием Даниила Квята и Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации, за который россиянин может получить штраф.
Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,584
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,708
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,898
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,005
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,445
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,460
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,500
9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,503
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,552
Не прошли в третий сегмент:
11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.17,168
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.17,192
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.17,198
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,386
15. Эстебан Окон («Рено») — 1.17,567
Не прошли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,908
17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,089
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,099
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,532
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,697.
- 15 августа 2020
-
17:53
-
17:29
-
17:25
-
17:17
-
17:06
-
16:05
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
14:16
-
14:15
-
13:57
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
12:16
-
12:16
-
11:58
-
10:40
-
09:55
- 14 августа 2020
-
23:56
-
22:44
-
21:50
-
21:21
-
21:07
-
20:45
-
20:18
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:16