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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, Квят — 12-й

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, Квят — 12-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен.

Даниил Квят на «Альфа Таури» не прошёл в третий сегмент квалификации, став двенадцатым. Его напарник Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.

При этом стюарды Гран-при Испании изучат инцидент с участием Даниила Квята и Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации, за который россиянин может получить штраф.

Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,584
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,708
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,898
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,005
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,445
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,460
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,500
9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,503
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,552

Не прошли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.17,168
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.17,192
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.17,198
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,386
15. Эстебан Окон («Рено») — 1.17,567

Не прошли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,908
17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,089
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,099
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,532
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,697.

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