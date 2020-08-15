Ферстаппен: третье место — максимум «Ред Булл» в квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Испании Формулы-1, по итогам которой он показал третий результат. По словам нидерландца, команда на сегодняшний день не в состоянии показать лучший результат в квалификационных сессиях.
«В настоящий момент третье место — наш максимум. Просто надеюсь, что в гонке мы будем немного ближе. На длинных сериях выглядели не так уж и плохо. Знаю, обгонять на этой трассе очень непросто, но мы сделаем всё возможное, чтобы приблизиться к пилотам „Мерседеса“ и максимально усложнить им жизнь», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, победу в квалификации Гран-при Испании одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», второе место досталось напарнику британца Валттери Боттасу.
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