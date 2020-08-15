Квят и Магнуссен вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Испании
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен вызваны к стюардам Гран-при после завершения квалификационной сессии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Медланд. Слушание по их делу назначено на 17:30 по московскому времени.
Напомним, в первом сегменте квалификации между Квятом и Магнуссеном произошёл небольшой инцидент, Даниилу могут вменить блокировку датчанина. По итогам квалификационной сессии российский гонщик показал двенадцатый результат. Магнуссен же не пробился во второй сегмент квалификации и стал шестнадцатым.
Победу в квалификации Гран-при Испании одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», второе место досталось напарнику британца Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен.
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