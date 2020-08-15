Даниил Квят: это был хороший круг, я доволен стартовой позицией

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят дал короткий комментарий после завершения квалификации Гран-при Испании, в которой он занял двенадцатое место. По словам россиянина, он доволен ходом сессии и стартовой позицией.

«Не разочарован, что не попал в топ-10. Всё в порядке. У меня был хороший круг, доволен стартовой позицией. Думаю, в гонке мы будем бороться. Что касается стратегии на гонку, ещё не знаю, что мы решим», — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, напарник Даниила Квята Пьер Гасли стал десятым. Француз опередил Квята во всех шести квалификациях сезона.

После завершения сессии Квят был вызван к стюардам из-за возможной блокировки Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации.