Шварцман занял второе место в основной гонке Ф-2 в Барселоне, Мазепина лишили подиума

Японский гонщик Нобухару Мацусита после старта с 18-го места одержал победу в основной гонке испанского этапа Формулы-2 в Барселоне. Вместе с ним на подиум поднялись россиянин Роберт Шварцман и китаец Чжоу Гуаньюй.



Незадолго до финиша гонки на трассу выехал сейфти-кар, что позволило совершить пит-стоп пилотам на жёстких шинах — как тем, кто до этого уже был в боксах, так и тем, кто ещё ни разу не заезжал к механикам. Только Юки Цунода решил не совершать пит-стоп и вышел в лидеры, однако не сумел сдержать нескольких соперников. При этом Цуноду не смог быстро опередить Каллум Айлотт, после чего пропустил целый ряд пилотов, включая Шварцмана. Опередил британца и Никита Мазепин, однако уже после финиша россиянину дали пять штрафных секунд за то, что после срезки первого поворота он не продолжил движение по обочине согласно предписанию гоночной дирекции. Это отбросило Мазепина с третьей позиции на 13-ю.



Формула-2. Барселона. Первая гонка



1. Нобухару Мацусита — 35 кругов

2. Роберт Шварцман — +1,5

3. Чжоу Гуаньюй — +6,1

4. Юки Цунода — +7,7

5. Каллум Айлотт — +7,9

6. Мик Шумахер — +8,4

7. Фелипе Другович — +8,8

8. Лука Гьотто — +8,9

9. Дэниел Тиктум — +9,4

10. Луи Делетраз — +9,4

11. Кристиан Лундгор — +9,6

12. Артём Маркелов — +10,5

13. Никита Мазепин — 10,6…

22. Маркус Армстронг — сход.