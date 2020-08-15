Росберг прокомментировал провальную квалификацию Феттеля

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями об очередном неудачном выступлении пилота «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который в квалификации Гран-при Испании не пробился в третий сегмент квалификации и примет старт только с одиннадцатой позиции.

«Не попасть в третий сегмент квалификации, проиграв Ландо Норрису только 0,002 секунды, это как не доехать 10 сантиметров до конца круга. Должно быть, он очень разочарован. Мне кажется, на данный момент он сталкивается с самым сложным психологическим вызовом», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Феттель уже не первый раз в ходе сезона не может пробиться в третий сегмент квалификации. В общем зачёте он занимает только тринадцатое место, имея в активе десять очков. Его напарник по команде Шарль Леклер идёт в зачёте четвёртым, монегаск набрал 45 очков.