Шварцман объяснил, почему не сдержал Айлотта после обгона на старте

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал финиш на втором месте в основной гонке испанского этапа Формулы-2.



«Интересная, но суматошная гонка. Допустил небольшую ошибку в первом повороте, заблокировал шины, и у меня сразу же возникли сильные вибрации. Старался беречь покрышки, но в итоге они практически разрушились, поэтому я поехал на пит-стоп на круг раньше Каллума. После остановок у нас был примерно равный темп, потом мы догнали машины, которые ещё не заезжали, и я начал терять время.



Мы приняли правильное решение поехать на второй пит-стоп, когда выехал сейфти-кар. Потом уже можно было не жалеть шины, я атаковал как мог. Каллум допустил какую-то ошибку в борьбе с Никитой, и я ею воспользовался. Доволен вторым местом, спасибо команде и болельщикам», — заявил Шварцман после финиша.