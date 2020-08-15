Шварцман объяснил, почему не сдержал Айлотта после обгона на старте

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал финиш на втором месте в основной гонке испанского этапа Формулы-2.
«Интересная, но суматошная гонка. Допустил небольшую ошибку в первом повороте, заблокировал шины, и у меня сразу же возникли сильные вибрации. Старался беречь покрышки, но в итоге они практически разрушились, поэтому я поехал на пит-стоп на круг раньше Каллума. После остановок у нас был примерно равный темп, потом мы догнали машины, которые ещё не заезжали, и я начал терять время.
Мы приняли правильное решение поехать на второй пит-стоп, когда выехал сейфти-кар. Потом уже можно было не жалеть шины, я атаковал как мог. Каллум допустил какую-то ошибку в борьбе с Никитой, и я ею воспользовался. Доволен вторым местом, спасибо команде и болельщикам», — заявил Шварцман после финиша.
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