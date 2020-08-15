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Источник: Турция примет Гран-при Формулы-1 в сезоне-2020

Источник: Турция примет Гран-при Формулы-1 в сезоне-2020
Авто / Формула-1 0

В календаре чемпионата мира Формулы-1 на сезон-2020 может произойти ещё одно изменение. Боссы Ф-1 намерены добавить в него Гран-при Турции, сообщает турецкая редакция Motorsport. Гонка может пройти 15 ноября.

Источники информируют, что делегация Формулы-1 уже общалась с представителями турецких гостиниц и занимается бронированием номеров.

Напомним, Гран-при Турции входил в календарь чемпионата Формулы-1 с 2005 по 2011 год. Гонка проходила на автодроме «Истанбул-Парк». Наибольшее число побед в Гран-при Турции одержал Фелипе Масса (3). По одной победе в Стамбуле — у Кими Райкконена, Дженсона Баттона, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля. Последним победителем Гран-при Турции стал пилот из Германии.

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