В «Альфа Таури» рассказали об ошибке Гасли и шаге Квята вперёд

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё прокомментировал ход субботней квалификации Гран-при Испании Формулы-1 для своей команды.



«У Даниила в третьей практике были некоторые сложности с балансом машины, так что нам пришлось немного поработать, чтобы предоставить ему машину, в которой ему более комфортно.



Квалификация началась хорошо, обе машины прошли с запасом во второй сегмент. Пьер в конце первого сегмента был последним на трассе и сумел найти себе место в «пробке» на последнем секторе. Во втором сегменте вновь возник серьёзный трафик на последнем секторе, но обе машины сумели найти нормальное «окно». Выехав очень поздно, Пьер хорошо провёл прогревочный круг и при этом сохранил запас до клетчатого флага, после чего проехал очень сильный круг, с которым комфортно прошёл в третий сегмент.



К сожалению для Даниила, ему не хватило 24 миллисекунды, чтобы пройти в финальную квалификационную сессию! Это расстраивает, но позитивно, что он со своими инженерами сделал очень хороший шаг вперёд по сравнению с третьей практикой.



Третий сегмент прошёл довольно хорошо, однако мы не сумели выжать из болида весь потенциал. Пьер проводил хороший круг до момента, когда у него возникла сильная пробуксовка на выходе из десятого поворота, из-за чего шины перегрелись. Это повлияло на скорость машины на всём третьем секторе. Нам нужно понять причину этой ошибки и то, всё ли мы сделали, чтобы её можно было избежать.



Как бы то ни было, у нас была довольно сильная квалификация и мы в хорошем положении для борьбы за очки. Мы изучим различные стратегии и подготовимся к интересной борьбе в гонке», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Альфа Таури».