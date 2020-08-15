Магнуссен обвинил других пилотов в нарушении джентльменского соглашения

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен остался недоволен поведением других пилотов на прогревочных кругах в квалификации Гран-при Испании. Многие пилоты очень медленно проезжали финальный сектор, создавая настоящую «пробку».



«Нужно было не так много, чтобы пройти во второй сегмент, но трафик несколько помешал нашему прогревочному кругу на второй попытке: я ехал на прогулочной скорости! Нас даже обогнали несколько парней в последнем повороте. На брифинге пилотов мы обсуждали джентльменское соглашение, которое я считал хорошей вещью, если мы все можем договориться, но очевидно, что это было не так.



Прямо перед началом второй попытки я видел, что шины стали холодными, так что ты не можешь тормозить слишком поздно и рисковать блокировкой. Я определённо потерял некоторое время в первом и втором поворотах, чего не было бы, если бы не трафик на прогревочном круге. Просто не повезло, что люди ехали так медленно и к тому же обгоняли», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.