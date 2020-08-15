Риккардо объяснил, почему с 4-го места в пятницу опустился на 13-е

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, почему в квалификации Гран-при Испании Формулы-1 выступил гораздо слабее, чем на пятничных тренировках.
«Не думаю, что мы что-то потеряли. Думаю, все остальные сумели сделать сегодня ещё один шаг вперёд. Машина вела себя достойно, пусть всегда есть что-то, что ещё хочется выжать из автомобиля, так что было неидеально. Но, если честно, вчера тоже было неидеально. Думаю, все остальные сделали сегодня больший шаг вперёд.
На бумаге 13-е место не выглядит здорово, всё могло быть намного лучше. Мы постараемся чего-то добиться завтра. Тут трудно обгонять. Результаты плотные, а нужно большое преимущество в скорости, чтобы здесь обгонять. Так что нам нужно полагаться на стратегию. Да, я сделаю всё, что могу, чтобы обгонять, но думаю, что за счёт стратегии отыграть можно больше», — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.
- 15 августа 2020
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