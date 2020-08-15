Гонщика Формулы-2 отправили в больницу после загадочного инцидента перед финишем

Первая гонка Формулы-2 в Испании завершилась загадочным инцидентом. На последнем круге дистанции машина пилота команды DAMS Шона Гэлаела остановилась без видимых повреждений. При этом он не был вовлечён ни в какое происшествие. Но стоит отметить, что в ходе гонки имел место инцидент, в который были вовлечены он и Джулиано Алези, который также не финишировал.
После остановки Гэлаел был доставлен в больницу, где проходит обследование, сообщает RaceFans.
Напомним, победителем гонки Формулы-2 в Испании стал Нобухару Мацусита, второе место завоевал россиянин Роберт Шварцман, третьим стал Чжоу Гуаньюй. Никита Мазепин из-за штрафа откатился на тринадцатое место. Ещё один россиянин, Артём Маркелов, стал двенадцатым.
Гэлаел сошёл с дистанции, когда занимал семнадцатое место.
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