Феттель ни разу не ответил инженеру в квалификации
Квалификация Гран-при Испании породила новую волну слухов о том, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель конфликтует с представителями команды. В ходе сессии инженер немца Риккардо Адами обратился к пилоту 20 раз, но тот ни разу не ответил. Феттель не запрашивал никаких данных, не давал обратной связи о поведении болида, а в конце сессии не благодарил команду за проделанную работу.
На этапе Формулы-1 в Великобритании Себастьян Феттель по радиосвязи также пытался проигнорировать руководителя «Скудерии» Маттиа Бинотто.
Напомним, четырёхкратный чемпион мира проводит последний сезон в «Феррари». В 2021 году его место займёт Карлос Сайнс. По слухам, Себастьян уже подписал контракт с «Рейсинг Пойнт», но официального подтверждения этому нет.
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