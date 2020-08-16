Квят сыграл на гитаре после квалификации Гран-при Испании
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продолжает оттачивать навыки игры на гитаре. После завершения квалификации Гран-при Испании россиянин вновь показал свои умения. Соответствующее видео пресс-служба «Альфа Таури» разместила на странице команды в «Инстаграме».
Видео также доступно на «Чемпионате».
Напомним, в последние годы Квят увлёкся игрой на гитаре и занятиями боксом. Время от времени он выкладывает в Интернет видео репетиций и тренировок. Российский спортсмен признался, что в будущем хотел бы провести боксёрский поединок.
В квалификации Гран-при Испании Даниил Квят показал двенадцатый результат. Перед гонкой в его активе только два очка, что позволяет занимать ему шестнадцатое место в зачёте пилотов.
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