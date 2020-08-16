Пиастри выиграл вторую гонку Формулы-3 в Испании, Смоляр — 12-й

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась вторая гонка Формулы-3 испанского этапа чемпионата. Победу одержал Оскар Пиастри, быстро пробившийся вперёд с пятой стартовой позиции, второе место занял Алекс Перони, тройку лучших замкнул Маттео Наннини — племянник экс-пилота Формулы-1 Алессандро Наннини.
Россиянин Александр Смоляр финишировал на двенадцатой позиции после старта с 11-го места. Следующий этап чемпионата Ф-3 состоится 29–30 августа в Бельгии.
Формула-3. Испания. Вторая гонка
1. Оскар Пиастри (Prema)
2. Алекс Перони (Campos) — +1,1
3. Маттео Наннини (Jenzer Motorsport) — +2,0
4. Рихард Версхор (MP Motorsport) — +2,5
5. Логан Сарджент (Prema) — +3,0
6. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — +3,9
7. Лиам Лоусон (Hitech) — +4,8
8. Энцо Фиттипальди (HWA) — +5,3
9. Давид Бекманн (Trident) — +5,8
10. Джейк Хьюз (HWA) — +6,6
11. Клемент Новалак (Carlin) — +7,2
12. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — +7,7.
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