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Источник: Феттель подпишет контракт с «Астон Мартин» в Бельгии

Источник: Феттель подпишет контракт с «Астон Мартин» в Бельгии
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик Себастьян Феттель должен в скором времени решить все вопросы со своим будущим в Формуле-1, утверждает издание Kronen Zeitung. По данным австрийских журналистов, в дни Гран-при Бельгии Феттель должен подписать многолетнее соглашение с «Астон Мартин» (нынешняя «Рейсинг Пойнт») и таким образом сменить в её составе в сезоне-2021 мексиканского пилота Серхио Переса или сына совладельца команды Лэнса Стролла.

При этом в Kronen Zeitung напомнили, что их коллеги из Gazzetta dello Sport сообщали, что, по условиям многолетнего соглашения, Феттель будет зарабатывать каждый сезон 15 млн евро.

В составе «Феррари» Феттеля в следующем сезоне заменит испанский пилот Карлос Сайнс, пока представляющий «Макларен».

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