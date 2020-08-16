Источник: Феттель подпишет контракт с «Астон Мартин» в Бельгии

Немецкий гонщик Себастьян Феттель должен в скором времени решить все вопросы со своим будущим в Формуле-1, утверждает издание Kronen Zeitung. По данным австрийских журналистов, в дни Гран-при Бельгии Феттель должен подписать многолетнее соглашение с «Астон Мартин» (нынешняя «Рейсинг Пойнт») и таким образом сменить в её составе в сезоне-2021 мексиканского пилота Серхио Переса или сына совладельца команды Лэнса Стролла.



При этом в Kronen Zeitung напомнили, что их коллеги из Gazzetta dello Sport сообщали, что, по условиям многолетнего соглашения, Феттель будет зарабатывать каждый сезон 15 млн евро.



В составе «Феррари» Феттеля в следующем сезоне заменит испанский пилот Карлос Сайнс, пока представляющий «Макларен».