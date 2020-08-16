Бинотто назвал Формулу-1 «следующим логичным шагом» для Мика Шумахера

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о будущем сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который проводит второй сезон в Формуле-2. Немец занимает седьмое место в общем зачёте, однако в СМИ продолжают предполагать, что у Шумахера-младшего неплохие шансы перейти в Формулу-1 уже в сезоне-2021 — например, в составе «Альфа Ромео».



«Он очень хорошо выступает в этом сезоне Формулы-2. Его работа — прибавлять и прогрессировать, и он это делает. Скоро обсудим, что намерены делать с ним в следующем году. Думаю, для Мика следующим логичным шагом было бы начать в менее крупной команде Формулы-1, где он смог бы всё узнать и затем медленно двигаться вперёд», — заявил Бинотто в интервью Bild am Sonntag.