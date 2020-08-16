«Полная чушь». Бинотто опроверг, что «Феррари» саботирует Феттеля

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отверг предположение, что итальянская команда саботирует работу четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля. По словам функционера, коллектив вместе с Феттелем пытается понять, чем вызваны его слабые результаты.
«Саботирует ли „Феррари“ Феттеля? Отвечу просто — это полная чушь. Помогаем ему, чем только можем. Мы стоим за него, а он стоит за „Феррари“ и всю команду непосредственно на треке. Вместе мы пытаемся выяснить, что не так с его скоростью», — приводит слова Бинотто Bild.
Напомним, Себастьян Феттель перед Гран-при Испании набрал только 10 очков и уступает напарнику, Шарлю Леклеру, уже 35 баллов. Немец уже несколько раз не сумел пробиться в третий сегмент квалификации. В Барселоне он примет старт с 11-й позиции.
- 16 августа 2020
-
13:50
-
13:06
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:19
-
11:50
-
11:00
-
10:51
-
09:43
-
09:00
-
02:43
-
01:11
- 15 августа 2020
-
23:54
-
22:31
-
22:13
-
22:11
-
21:55
-
21:35
-
21:17
-
21:16
-
20:11
-
19:56
-
19:46
-
19:34
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
18:59
-
18:20
-
18:07
-
17:53
-
17:29
-
17:25
-
17:17