Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Полная чушь». Бинотто опроверг, что «Феррари» саботирует Феттеля

«Полная чушь». Бинотто опроверг, что «Феррари» саботирует Феттеля
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отверг предположение, что итальянская команда саботирует работу четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля. По словам функционера, коллектив вместе с Феттелем пытается понять, чем вызваны его слабые результаты.

«Саботирует ли „Феррари“ Феттеля? Отвечу просто — это полная чушь. Помогаем ему, чем только можем. Мы стоим за него, а он стоит за „Феррари“ и всю команду непосредственно на треке. Вместе мы пытаемся выяснить, что не так с его скоростью», — приводит слова Бинотто Bild.

Напомним, Себастьян Феттель перед Гран-при Испании набрал только 10 очков и уступает напарнику, Шарлю Леклеру, уже 35 баллов. Немец уже несколько раз не сумел пробиться в третий сегмент квалификации. В Барселоне он примет старт с 11-й позиции.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020