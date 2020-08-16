«Полная чушь». Бинотто опроверг, что «Феррари» саботирует Феттеля

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отверг предположение, что итальянская команда саботирует работу четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля. По словам функционера, коллектив вместе с Феттелем пытается понять, чем вызваны его слабые результаты.

«Саботирует ли „Феррари“ Феттеля? Отвечу просто — это полная чушь. Помогаем ему, чем только можем. Мы стоим за него, а он стоит за „Феррари“ и всю команду непосредственно на треке. Вместе мы пытаемся выяснить, что не так с его скоростью», — приводит слова Бинотто Bild.

Напомним, Себастьян Феттель перед Гран-при Испании набрал только 10 очков и уступает напарнику, Шарлю Леклеру, уже 35 баллов. Немец уже несколько раз не сумел пробиться в третий сегмент квалификации. В Барселоне он примет старт с 11-й позиции.