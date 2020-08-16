Спонсоры Переса готовы платить за пилота больше, чтобы его место не занял Феттель
Эпопея с возможным переходом четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в «Рейсинг Пойнт» / «Астон Мартин» продолжается. Ряд источников сообщает, что немец подпишет контракт с командой уже на Гран-при Бельгии. Таким образом, место боевого пилота на 2021 год потеряет Серхио Перес.
Но на деле мексиканец и его представители не намерены отдавать место в «Рейсинг Пойнт» без боя. По сведениям источников, спонсоры Серхио готовы вносить большие суммы, дабы их подопечный сохранил место в команде, сообщает Planet F1.
Таким образом, они пытаются заинтересовать руководство «Рейсинг Пойнт», которое, по оценкам, готово платить Себастьяну Феттелю $ 15 млн.
Напомним, с 2021 года место Феттеля в «Феррари» займёт Карлос Сайнс.
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