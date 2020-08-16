Гэлаел выложил первое фото после перелома позвонка

Пилот Формулы-2, выступающий в составе команды DAMS, Шон Гэлаел выложил первый пост в «Инстаграме» после серьёзной травмы, полученной в ходе первой гонки Ф-2 в Испании. Напомним, спортсмен сломал позвонок и остановился на последнем круге дистанции.

«Ребята, привет! Спасибо всем за добрые сообщения. Со мной всё в порядке. Получил перелом четвёртого позвонка. Подождём и посмотрим, что принесёт нам будущее. Спасибо всем», — написал Гэлаел.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Отметим, что под постом Шона оставил комментарий российский пилот Hitech Никита Мазепин.

«Выздоравливай, братишка», — написал Никита. Кроме Мазепина комментарии оставили и другие коллеги Шона, в том числе экс-пилот Ф-1 Стоффель Вандорн.