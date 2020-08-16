Шварцман поставил перед собой задачу заставить шины работать лучше

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на 13-й позиции во второй гонке испанского этапа Формулы-2.
«Вторая гонка закончилась не так, как нам хотелось. Старт был хорошим, но затем я потерял одну позицию. С этого момента начал работать над темпом и шинами. В начале ситуация была схожей с остальными, но затем начал ощущать недостаточную поворачиваемость из-за изношенного переднего левого колеса. Когда шины «ушли» полностью, мы решили провести пит-стоп.
В конце темп был неплохим, но мы находились уже слишком далеко. Сегодня нам нужно было отыграть несколько очков, но это оказалось невозможно. Надо изучить и проанализировать, как заставить шины работать лучше, и вернуться в Спа более сильными», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
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