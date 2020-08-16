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Раст выиграл гонку DTM с преимуществом 0,089 секунды, Кубица — 13-й

Раст выиграл гонку DTM с преимуществом 0,089 секунды, Кубица — 13-й
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

На автодроме «Лаузетцринг», близ города Клеттвиц, завершилась вторая гонка этапа DTM. Победу в ней одержал Рене Раст. Он опередил Нико Мюллера всего на 0,089 секунды. Это минимальное преимущество победителя гонки в истории DTM. Тройку лучших замкнул Марко Виттманн.

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица финишировал тринадцатым.

DTM. «Лаузетцринг». Вторая гонка

1. Рене Раст («Ауди») — 57.09,747
2. Нико Мюллер («Ауди») — +0,089
3. Марко Виттманн (БМВ) — +9,567
4. Робин Фряйнс («Ауди») — +12,532
5. Майк Роккенфеллер («Ауди») — +13,731
6. Тимо Глок (БМВ) — +20,395
7. Филипп Энг (БМВ) — +21,193
8. Лоик Дюваль («Ауди») — +25,326
9. Джонатан Абердин (БМВ) — +26,597
10. Фердинанд Габсбург («Ауди») — +37,074...
13. Роберт Кубица (БМВ) — +38,445.

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