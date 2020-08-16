Раст выиграл гонку DTM с преимуществом 0,089 секунды, Кубица — 13-й

На автодроме «Лаузетцринг», близ города Клеттвиц, завершилась вторая гонка этапа DTM. Победу в ней одержал Рене Раст. Он опередил Нико Мюллера всего на 0,089 секунды. Это минимальное преимущество победителя гонки в истории DTM. Тройку лучших замкнул Марко Виттманн.

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица финишировал тринадцатым.

DTM. «Лаузетцринг». Вторая гонка

1. Рене Раст («Ауди») — 57.09,747

2. Нико Мюллер («Ауди») — +0,089

3. Марко Виттманн (БМВ) — +9,567

4. Робин Фряйнс («Ауди») — +12,532

5. Майк Роккенфеллер («Ауди») — +13,731

6. Тимо Глок (БМВ) — +20,395

7. Филипп Энг (БМВ) — +21,193

8. Лоик Дюваль («Ауди») — +25,326

9. Джонатан Абердин (БМВ) — +26,597

10. Фердинанд Габсбург («Ауди») — +37,074...

13. Роберт Кубица (БМВ) — +38,445.