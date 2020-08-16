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Хэмилтон обошёл Шумахера по числу подиумов в Формуле-1

Хэмилтон обошёл Шумахера по числу подиумов в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон захватил единоличное лидерство по числу подиумов, завоёванных в Формуле-1. После победы на Гран-при Испании на автодроме «Каталунья» на счету Хэмилтона оказалось уже 156 попаданий на подиум — это на один больше, чем у семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. На третьей позиции по числу попаданий на подиум остаётся четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, который финишировал на Гран-при Испании седьмым.

Вместе с Хэмилтоном на подиум испанского этапа Формулы-1 поднялись голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а также напарник Хэмилтона по «Мерседесу» — финский пилот Валттери Боттас.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт через две недели в Бельгии.

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