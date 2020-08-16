Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Испании Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Испании на стационарной трассе «Каталунья». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Немец в квалификации не пробился в третий сегмент и стартовал 11-м, однако благодаря тактике с одним пит-стопом и хорошей работе с шинами сохранил в гонке седьмую позицию, на которую вышел после вторых остановок конкурентов.
На подиум Гран-при Испании Формулы-1 поднялись гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, занявшие первое и третье места. На второй позиции — голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 12-м месте.
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