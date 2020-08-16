«Феррари» опустилась на пятое место в Кубке конструкторов, Хэмилтон оторвался на 37 очков

На автодроме в Барселоне завершилась гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.



Благодаря этой победе Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от ближайшего преследователя, Ферстаппена, до 37 очков.



В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 132 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 95 очков

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 89 очков

4. Шарль Леклер («Феррари») — 45 очков

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 40 очков

6. Александер Албон («Ред Булл») — 40 очков

7. Ландо Норрис («Макларен») — 39 очков

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 32 очка

9. Карлос Сайнс («Макларен») — 23 очка

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 20 очков

11. Себастьян Феттель («Феррари») — 16 очков

12. Эстебан Окон («Рено») — 16 очков

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 14 очков

14. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 6 очков

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2 очка

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков

19. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков

21. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 221 очко

2. «Ред Булл» — 135 очков

3. «Рейсинг Пойнт» — 63 очка

4. «Макларен» — 62 очка

5. «Феррари» — 61 очко

6. «Рено» — 36 очков

7. «Альфа Таури» — 16 очков

8. «Альфа Ромео» — 2 очка

9. «Хаас» — 1 очко

10. «Уильямс» — 0 очков.