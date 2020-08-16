Феттель — о длинном отрезке на «софте»: нам было нечего терять
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги Гран-при Испании, который он провёл с одним пит-стопом.
«Всё очень просто. Нам было нечего терять. Мы были одиннадцатыми, когда пилоты впереди решили остановиться на пит-стоп, мы атаковали, а последние пять кругов выдались действительно сложными. Мы пошли на этот риск, потому что нам было нечего терять. Но перед гонкой мы не планировали проехать 40 кругов на мягких шинах», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.
По итогам гонки Феттель финишировал на седьмой позиции и на основе голосования болельщиков был признан гонщиком дня.
Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
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